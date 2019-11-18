شكرا لقرائتكم الاتحاد الأوروبي: احتجاجات إيران تسببت بخسائر مؤسفة بالأرواح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل المتظاهرون في إيران قطع الطرقات وإشعال النيران احتجاجاً على رفع أسعار البنزين.

وفي ردود الفعل على ما يحدث في إيران، دعت ألمانيا طهران إلى احترام التظاهرات ضد ارتفاع أسعار البنزين، وفتح حوار مع المتظاهرين.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الاحتجاجات في إيران تسببت بخسائر "مؤسفة" في الأرواح، وفقاً لموقع إيران إنترناشيونال على "تويتر".

وقال الاتحاد الأوروبي إنه يتوقع من قوات الأمن في إيران أن تمارس أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات، مشيراً إلى ضرورة أن يحافظ المحتجون على سلمية الاحتجاجات.

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من جهتها، أعلنت منظمة العفو الدولية عن شعورها بالفزع جراء الأنباء التي تتحدث عن مقتل العشرات في إيران.

ورغم انقطاع الإنترنت، فإن الصور المسربة من إيران توثق وبوضوح حجم التظاهرات الآخذة بالاتساع في مدن البلاد. وتوثق أيضاً قوات الأمن وهي تقمع المحتجين وتتصدى لهم بالرصاص الحي، فقتلت في 3 أيام ما يقارب الـ60 متظاهراً، بحسب ناشطين إيرانيين.

ورغم كل الفيديوهات والصور والأنباء، فالحكومة تتحدث عن عودة الهدوء، وفي الوقت نفسه، تتوعد قوات الأمن بمواجهة صارمة مع المتظاهرين.

شبكة حقوق الإنسان في كردستان إيران أعلنت سقوط 16 قتيلاً في كرمنشاه خلال 4 أيام من الاحتجاجات، فيما حمّل رئيس السلطة القضائية في إيران الرئيس، حسن روحاني، مسؤولية الاحتجاجات.