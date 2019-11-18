أكّد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​، حول تطهير شمالي سوريا من عناصر حزب العمال الكردستاني وقوات وحدات حماية الشعب، أنه "إذا لم نحصل على نتيجة، سنقوم بما يلزم مجددًا كما فعلنا عندما أطلقنا عملية نبع السلام".

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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية تركيا تهدد بشن عملية عسكرية أخرى بشمال شرق سوريا ما لم يخرج منها المقاتلون الأكراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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