سامي الجميل: نعلن مقاطعة جلسة مجلس النواب غدا

أعلن رئيس ​حزب الكتائب​ ​سامي الجميل​ عن قاطعة ​جلسة مجلس النواب​ غدا، مشيرا الى "اننا تبلّغنا ان الجلسة ستكون سرية ولا قانون على جدول الاعمال مما يطالب به ​اللبنانيون​".

وكشف الجميل ان "قانون الغاء معاشات النواب السابقين والتصويت الالكتروني والقوانين الاصلاحية غير موجودة على جدول الأعمال والاولوية اليوم للتكليف والاستشارات وهنا تقع المسؤولية على ​رئيس الجمهورية​".