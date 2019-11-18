سامي الجميل: نعلن مقاطعة جلسة مجلس النواب غدا

أعلن رئيس حزب الكتائب سامي الجميل عن قاطعة جلسة مجلس النواب غدا، مشيرا الى "اننا تبلّغنا ان الجلسة ستكون سرية ولا قانون على جدول الاعمال مما يطالب به اللبنانيون".
وكشف الجميل ان "قانون الغاء معاشات النواب السابقين والتصويت الالكتروني والقوانين الاصلاحية غير موجودة على جدول الأعمال والاولوية اليوم للتكليف والاستشارات وهنا تقع المسؤولية على رئيس الجمهورية".
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