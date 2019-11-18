بطيش دعا طلاب الجامعات المتدربين على مراقبة الأسواق وحمايتها للانضمام الى مراقبي وزارة الاقتصاد

أكّد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش، في بيان، أنه يدعو "طلاب الجامعات الذين سبق أن تدربوا على المشاركة في مراقبة وحماية الأسواق، الى الانضمام للمراقبين لتسريع العمل وتكثيف المهام"، لافتًا الى أن "فرق مديرية حماية المستهلك تواصل القيام بمهامها على كامل الأراضي اللبنانية وسط ظروف صعبة ودقيقة لا تخفى على أحد. وقد قام المراقبون ب 812 زيارة كشف ما بين 12 و15 تشرين الثاني توزعت ضمن صلاحياتهم على 14 نوعا كشف على مختلف الأراضي اللبنانية سطروا بموجبها 49 محضر ضبط وجهت إلى مؤسسات تجارية لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة، كما جرى تنظيم 7 محاضر ضبط لاصحاب مولدات خالفوا القرارات والتعاميم".
وحول السلامة الغذائية، أوضح أنه " عدد زيارات الكشف على المحال التجارية بلغ 353 زيارة للتأكد من مدى التقيد بالقوانين والأنظمة المتعلقة بأسعار وأوزان وشروط السلامة الغذائية. وقد تم على أثَرها تنظيم 20 محضر ضبط بحق المخالفين"، مشددًا على أن "الوزارة تتمنى على الراغبين من المجتمع اللبناني بالمساعدة في أعمال المراقبة ملء "استمارة تطوع " ليصار الى تنظيم دورة تدريبية سريعة تسمح لهم بمواكبة فرق المديرية في مراقبتها للاسواق".
وذكر بطيش "جميع المواطنين بالخط الساخن للشكاوى في وزارة الاقتصاد والتجارة "1739" أو عبر التطبيقات الإلكترونية التابعة لمديرية حماية المستهلك".
الاستمارة موجودة على موقع الوزارة الالكتروني عبر العنوان التالي:
https://www.economy.gov.lb/ar/volunteer-form
كما أنها متوافرة أيضًا على صفحتها عبر فايسبوك:
https://www.facebook.com/LebanonConsumerProtection
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