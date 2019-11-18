جمعية المصارف: نترك لمديري فروع المصارف حرية اتّخاذ القرار المناسب بشأن فتح فروعها بوسط بيروت

أعلنت جمعية مصارف ​لبنان​، في بيان، عن أنها "تترك لمدراء فروع ​المصارف​ ومراكزها الرئيسية الواقعة في النطاق الجغرافي لوسط العاصمة أو في أيّ منطقة أخرى قد تشهد تحرّكات شعبيّة، حريّة اتّخاذ القرار المناسب بشأن فتح هذه المراكز والفروع أو عدمه يوم غد، حسبما تقتضيه الظروف الميدانية والأمنية وبالتنسيق مع الإدارات العامة للمؤسّسات المصرفيّة المعنيّة، وذلك احترامًا منها لحرية التظاهر السلمي ولمشاعر المتظاهرين، وحرصاً على أمن وسلامة موظفي المصارف وعملائها".

وجاء تصريح الجمعية على إثر البيان الصحافي الذي أصدرته عصر اليوم ودعت فيه جميع المصارف العاملة في لبنان الى إعادة فتح فروعها في المناطق اللبنانية كافة والى استئناف نشاطها كالمعتاد ابتداءً من يوم غد الثلاثاء في 19 تشرين الثاني 2019، وفي ضوء ​الأخبار​ المتداولة عن احتمال قيام تجمّعات احتجاجيّة و​تظاهرات​ شعبيّة في وسط العاصمة ​بيروت​ بمناسبة انعقاد جلسة عامة ل​مجلس النواب​ يوم غد.