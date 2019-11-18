ملحم خلف: سنكون رافدين لصناعة القوانين

تحدث نقيب المحامين ​ملحم خلف​، في تصريح تلفزيوني، عن "رؤيته ل​نقابة المحامين​"، مؤكدًا "استقلاليته عن أي اصطفاف أو أحزاب أو أي حراك إقصائي".

ولفت خلف الى "أنني أحمل هم الوطن في وقت دقيق جدًا والهم الأول هو العمل مع ​مجلس النواب​"، مشددًا على أن "الجهد التشريعي الأساسي يبدأ بوضع سلطة قضائية مستقلة وفاعلة وسنعمل كنقابة محامين على ذلك. نعم للثورة التشريعية والعدالة أمر أساسي للناس ويجب رد ثقة الناس بالعدالة"، معتبرًا أن "همنا أن نضع حجر زاوية هذا الوطن الذي هو أمل الناس وسنكون رافدين لصناعة القوانين".

