تحدث نقيب المحامين ملحم خلف، في تصريح تلفزيوني، عن "رؤيته لنقابة المحامين"، مؤكدًا "استقلاليته عن أي اصطفاف أو أحزاب أو أي حراك إقصائي".
ولفت خلف الى "أنني أحمل هم الوطن في وقت دقيق جدًا والهم الأول هو العمل مع مجلس النواب"، مشددًا على أن "الجهد التشريعي الأساسي يبدأ بوضع سلطة قضائية مستقلة وفاعلة وسنعمل كنقابة محامين على ذلك. نعم للثورة التشريعية والعدالة أمر أساسي للناس ويجب رد ثقة الناس بالعدالة"، معتبرًا أن "همنا أن نضع حجر زاوية هذا الوطن الذي هو أمل الناس وسنكون رافدين لصناعة القوانين".
كانت هذه تفاصيل خبر ملحم خلف: سنكون رافدين لصناعة القوانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.