صادق علوية: اللبنانيون لا يعلمون أن الطبابة بعد التقاعد أصبحت واقعًا

أكّد رئيس مصلحة القضايا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صادق علوية، في تصريح تلفزيوني، أن "أموال التغطية الصحية للعاملين بعد تقاعدهم تأتي من توظيف الاشتراكات التي يدفعها العمال. فالطبابة محفوظة مدى الحياة"، مشيرًا الى أن "اللبنانيين لا يعلمون أن الطبابة بعد التقاعد أصبحت واقعًا ولم تعد حلمًا وهناك ضمان صحي اختياري للمسنين اللبنانيين يعترف بها القانون منذ عام 2000 لكنه غير مطبق".
ولفت علوية الى أن "هناك بعض الاعتراضات من أصحاب العمل ويقولون إن الوضع لا يحتمل دفع اشتراكات مالية إضافية والتغطية الصحية مكفولة من الاشتراكات التي يدفعها العمال ومساهمة الدولة صغيرة فيها".
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