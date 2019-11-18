خارجية أميركا: روسيا تشكك بصحة مطالب اللبنانيين باعتبارها مؤامرة أميركية

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان اورتاغوس أن "الحكومة الروسية سعت للتشكيك في مطلب الشعب اللبناني بإنهاء الفساد المستشري"، لافتة الى أن "موسكو تحاول إظهار إرادة الشعب اللبناني على أنها “مؤامرة أميركية وهذا غير صحيح".
وشددت اورتاغوس على أن "اللبنانيين يعملون معًا لمحاسبة قادتهم في وقت أن أي تفسير معاكس لتحركهم يعتبر إهانة لالتزام اللبنانيين بمستقبل أفضل وحكومة خالية من الفساد وتستجيب لمتطلبات الشعب".
ولفتت الى "أننا نقف بفخر مع الشعب اللبناني” كما عدّدت مجموعة من المساعدات الأميركية للبنان في مجالات عدة، موضحة أن "أفعال الولايات المتحدة لمساعدة الشعب اللبناني تتحدث عن نفسها في مقابل “كلمات روسيا الفارغة”.
واعتبرت أن "روسيا تحاول استغلال الوضع في لبنان في خدمة مصالحها الخاصة لكن العالم يعرف الحقيقة".
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