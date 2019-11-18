فندق "لو غراي": لم نتلق او نحجز اي غرفة لاحد من السادة النواب

اعلن فندق " Le Gray" في ​وسط بيروت​، انه "بعد ورود عدة اتصالات للاستفسار عما اذا كانت هناك حجوزات للسادة النواب في الفندق، وعطفا على المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن كون "لو غراي" محجوز بالكامل، تفيد ادارة الفندق ان هذا الخبر عار عن ​الصحة​ وأنها لم تتلق او تحجز اي غرفة لاحد من السادة النواب".

يذكر انه انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي صورا تفيد بأن الحجوزات كاملة في الفندق من قبل النواب لحضور جلسة الغد، بعد اعلان المحتجين عن قطع الطرقات لمنع وصول النواب الى الجلسة.