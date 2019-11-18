اعلن فندق " Le Gray" في وسط بيروت، انه "بعد ورود عدة اتصالات للاستفسار عما اذا كانت هناك حجوزات للسادة النواب في الفندق، وعطفا على المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن كون "لو غراي" محجوز بالكامل، تفيد ادارة الفندق ان هذا الخبر عار عن الصحة وأنها لم تتلق او تحجز اي غرفة لاحد من السادة النواب".
يذكر انه انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي صورا تفيد بأن الحجوزات كاملة في الفندق من قبل النواب لحضور جلسة الغد، بعد اعلان المحتجين عن قطع الطرقات لمنع وصول النواب الى الجلسة.
كانت هذه تفاصيل خبر فندق "لو غراي": لم نتلق او نحجز اي غرفة لاحد من السادة النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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