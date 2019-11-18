مخزومي أعلن عدم مشاركته في جلسة مجلس النواب غدا

أكد رئيس حزب ​الحوار الوطني​ النائب ​فؤاد مخزومي​ أنه لن يحضر جلسة ​مجلس النواب​ المقررة غداً في 19 تشرين الثاني 2019، وذلك احتراماً للمواطنين المنتفضين في الشارع منذ أكثر من شهر.

وشدد مخزومي على أن "مجلس النواب لم يتعاطَ بجدية مع مطالب ​الثورة​ التي نادت ب​مكافحة الفساد​ ومحاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة"، مؤكداً أن "المطلوب التركيز على ​الموازنة​ وليس تضييع الوقت في إقرار قوانين أقل ما يقال ببعضها أنها لا تحترم عقل المواطن ولا تحقق مطالبه التي نزل من أجلها إلى الشارع".

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