شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان يطالب بحلول مناسبة لمشكلة "الكلاب الضالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية بحث مشكلة الكلاب الضالة لحماية المواطنين والحفاظ على التوازن البيئي في ذات الوقت، مشيراً إلى ضرورة بحث الحلول المناسبة، سواء من خلال منح صلاحيات لجهات حكومية أوإشراك عدد من الجهات في ذلك الملف.

وأشاد "الحصرى" بدور لجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب أحمد السجينى، في بحث المشكلة من قبل، وإعداد تقرير شامل، داعياً "السجينى" لاستعراض التوصيات التي توصلت إليها اللجنة.

وتساءل النائب هشام الحصرى، عن مدى الالتزام بالتوصيات الصادرة من لجنة الإدارة المحلية، مشيراً الى ان حال الالتزام بها وتشكيل اللجنة التنسيقية العليا، سيتم البدء في إجراءات حل الازمة.

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وحذر ممثل وزارة البيئة، من زيادة أعداد الكلاب الضالة، مشيراً الى انها مشكلة عالمية وسيكون الأمر كارثياً حال عدم التعامل معها، حيث سينقرض أنواع من الحيوانات والزواحف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى، مساء اليوم الاثنين، وبحضور النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، واللواء حمدى الجزار مساعد وزير التنمية المحلية، وعدد من ممثلي وزارات الزراعة والصحة والبيئة، لبحث أزمة انتشار الكلاب الصالة.