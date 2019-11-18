"أبو شقة": القوانين المشجعة للاستثمار والسياحة إنجازات مهمة للبرلمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن من أهم ما أنجزه البرلمان إصدار قوانين تشجع الاستثمار والسياحة، وأن قوانين الاستثمار تقوم على ركيزتين وهى توفير الضمانات للمستثمر وحوافز الاستثمار.

ولفت إلى أن عدد السياح الصينيين اقترب من أكثر من نصف مليون سائح فى منتصف 2018، متمنياً أن يزداد العدد.

جاء ذلك خلال استقبال اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم لوفد صينى برئاسة hexiqing نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب لمقاطعة هاينان.

وأوضح "أبو شقة"، أن مصر تأخذ بنظام استقلال السلطات، مشيراً إلى أن السلطة التشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية، حيث تصدر السلطة التشريعية القوانين بدون أن يكون هناك آى تدخل لأحد فيها.

وأشار إلى وجود استقلال كامل للسلطة القضائية وهناك قانون خاص بالسلطة القضائية، مضيفا لا تدخل من جانب السلطة التشريعية والتنفيذية في أعمال القضاء.

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وتابع لدينا فى البرلمان 25 لجنة نوعية متخصصة على أعلى درجة من الخبرة والكفاءة.

وتعتبر اللجنة التشريعية عمود الخيمة للمجلس، مشيراً إلى أن نسبة إنجاز اللجنة 82%من أعمال المجلس فى دور الانعقاد السابق وهذا يؤكد أهمية اللجنة مع باقي اللجان الآخرى.

وقال أبو شقة: الأداء البرلمانى على أعلى مستوى من ناحية الكم والكيف، مضيفا: المجلس أصدر تشريعات غير مسبوقة مثل قانون بناء وترميم الكنائس وهو قانون لم يستطع آى مجلس سابق الاقتراب منه، وهذا يؤكد الوحدة الوطنية بين عنصرى الأمة من مسلمين ومسيحيين كما أصدر قوانين مكافحة الإرهاب وقوانين الاستثمار والهجرة غير الشرعية والهيئة الوطنية للانتخابات الذى يضمن نزاهة وحيدة الانتخابات والتأمين الصحى الشامل.

وأكد أن البرلمان يساهم مساهمة جادة فى بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، وهو المشروع الوطنى للرئيس السيسى، لافتاً إلى أن البرلمان جاء بانتخابات حرة.

وشدد أبو شقة، على أهمية التعاون مع الصين فى كافة المجالات، وأن تكون هناك استثمارات صينية فى مصرو مزيد من الأفواج السياحية الصينية لأن مصر لها دولة لها تاريخ قديم مثل الصين وتنفرد بأن لديها أثار فرعونية ورومانية ويونانية وإسلامية وقبطية كا تنفرد بمسار العائلة المقدسة والذى يتم تنميته سياحيا الآن ليكون أحد المعالم السياحية الهامة.