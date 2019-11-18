شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة للوفد الصينى: مصر تؤسس لدولة عصرية ديمقراطية برئاسة السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس، إن مصر تؤسس الآن لدولة عصرية قانونية ديمقراطية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيراً إلى أن تكرار زيارات الرئيس السيسى إلى الصين تؤكد عمق العلاقات والثقة المتبادلة بين البلدين والشعبين.

جاء ذلك خلال استقبال اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم لوفد صينى برئاسة hexiqing نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب لمقاطعة هاينان، حيث رحب ابو شقة بالوفد وتمنى أن يكون هناك مزيد من اللقاءات وتبادل الفكر والخبرة فى مجال التشريع والأداء البرلمانى.

وأعرب "أبو شقة" عن أمنياته أن يزادد العمق فى العلاقات فى جميع المجالات، وأن يكون هناك تبادل للخبرة نظراً لما تتمتع به الصين من خبرة فى مجالات متعددة وخاصة الصناعة.

وأوضح "أبو شقة"، إلى أن البرلمان المصرى من أقدم البرلمانات حيث بدأ فى عام 1866، مضيفاً:" لدينا من الخبرة السياسية الكثير في هذا الشأن، وخصوصاًً ان دستور 23 كان ينص في النظام البرلماني على أنه نظام يضم غرفتي مجلس نواب ومجلس شيوخ"، مضيفا: استحدثنا فى التعديلات الدستورية مؤخراً نظام البرلمان بغرفتين.

وأضاف أبو شقة، أن أداء البرلمان المصرى مميز وعلى أعلى مستوى من الأداء والالتزام البرلمانى، لافتاً إلى أن البرلمان له دورين وفقاً للدستوروهو دور التشريع والدور الثانى الرقابة.

وقال "أبو شقة"، إن الدستور الحاكم 2014 أعطى للبرلمان سلطة واسعة فى الرقابة ومساءلة الحكومة، مشيراًً إلى أن هذا البرلمان أنجز عدداً من القوانين غير المسبوقة من حيث الكم والكيف.

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