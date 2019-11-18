شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تطالب الحكومة باستراتيجية لمواجهة مشكلة الكلاب الضالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، بإلزام الحكومة بإرسال استراتيجية 2030 التى تعدها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن مشكلة الكلاب الضالة، لضمها الى تقرير لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان فى ذات الشأن، على ان يقوم الوزير المختص بوضع اليات لتنفيذ تلك الاستراتيجية وعرضها على الجلسة العامة للبرلمان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى، مساء اليوم الاثنين، وبحضور النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، واللواء حمدى الجزار مساعد وزير التنمية المحلية، وعدد من ممثلى وزارات الزراعة والصحة والبيئة، لبحث أزمة انتشار الكلاب الصالة.