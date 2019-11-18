شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بحصر مشروعات الصرف المتوقفة وعدم التعامل مع المتقاعسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وضع خطة للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية، وفقا للاعتمادات المالية المتاحة، وعدم التعامل مع الشركات المتقاعسة عن تنفيذ الأعمال.

وأوضح نصر الدين، أن هناك العديد من مشروعات الصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية، للعديد من الأسباب منها، عدم التزام الشركات المسند إليها الأعمال الانتهاء من التنفيذ فى المواعيد المحددة، سواء لعدم توفير الاعتمادات المالية او نتيجة للتقاعس دون محاسبتها، مشددا على ضرورة حصر المشروعات جميعها وعدم التعامل مع الشركات التى يثبت تقاعسها شريطة أن يتم الزامها الانتهاء من الأعمال المسندة إليها وفقا لجدول زمنى محدد.

وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، حصر كافة المشروعات، ونسبة الأعمال التى تم الانتهاء منها، والاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق ذلك، ومن ثم يتم وضع جدول زمنى للانتهاء من تلك التى يتبقى لها جزء صغير، ومراعاة المناطق الأشد احتياجا فى التنفيذ، شريطة أن يتم مراعاة الاعتمادات المالية المتاحة، لأن التنفيذ سيكون وفقا لجدول زمنى محدد.

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