وفاة الشيخ سلطان بن زايد ممثل رئيس دولة الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - (د ب أ):
أعلنت الإمارات وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الإمارات.
وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة بالإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.
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