محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أصيب 7 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق أسيوط الزراعي بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، اليوم الاثنين. تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه ووجود مصابين. انتقلت قوة من المرور مدعومة بسيارة إغاثة وونش، وتبين اصطدام سيارتين بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص. جرى نقل المضابين إلى أقرب مستشفى بواسطة إسعاف الطريق، وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق، لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 مصابين في تصادم سيارتين بالحوامدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.