مقتل 3 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بأوكلاهوما الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365) ذكرت وسائل إعلام أمريكية محلية، وقوع إطلاق نار على متجر في مدينة دنكان، بولاية أوكلاهوما الأمريكية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية. وأكدت وسائل الإعلام، مقتل 3 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق النار الذي وقع اليوم الاثنين. وأعلنت شرطة الولاية مقتل 3 أشخاص، ومنفذ الحادث، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

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