وفاة الشيخ سلطان بن زايد شقيق رئيس الإمارات

غيّب الموت مساء اليوم الاثنين الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، شقيق رئيس دولة الإماراتالعربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وشقيق ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأعلنت الإمارات الحداد، وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام.
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