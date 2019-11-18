الصين ترد على بومبيو: الحرب الباردة لا تزال مشتعلة في قلبه

أكدت الخارجية الصينية أن نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، ينتهج إيديولوجية الحرب الباردة التي "لا تزال مشتعلة في قلبه"، رغم انتهائها منذ 30 عامًا، ما يضر بالعلاقات بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنج شوانج، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الاثنين، تعليقًا على التصريحات الأخيرة بشأن بلاده من قبل بومبيو: "ملاحظاته مليئة بالصور النمطية الإيديولوجية وجهل تاريخ الصين والأوضاع الحالية فيها.

والشائعات التي ينشرها لا تستحق أي انتقادات وتنهار في وجه الحقائق".

وتابع المسؤول الصيني: "أود فقط أن أشير إلى أن الحرب الباردة انتهت قبل 30 عامًا، لكن الحرب الباردة في قلب بومبيو لم تنته بعد، إنه لا يرى التطور في العالم، ولا يسمع صوت الشعوب ولا يشعر بسير الزمن".

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وأعرب قنغ شوانغ عن أمل الصين في أن "يتخلى

بومبيو عن مفاهيم الحرب الباردة وأن ينظر بموضوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين دون تأجيج الميول المعادية للصين".

وسبق أن وجه بومبيو انتقادات عديدة إلى الصين على خلفية قضايا أخرى، بما في ذلم حالة حقوق الإنسان في البلاد ووضع الأقلية المسلمة في إقليم شينغيانغ ذاتي الحكم، وذلك على خلفية "الحرب التجارية" المستمرة بين البلدين.

ومؤخرا، اتهم بومبيو السلطات الصينية بشن هجمات إلكترونية على الناتو وتقويض "أمن الاتصالات" الخاص بالحلف، الذي دعاه إلى أن يتغير ويتكيف مع "التهديدات الجديدة".