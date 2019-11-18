جورجيا.. شرطة مكافحة الشغب تحاول تفريق تظاهرة كبيرة في "تبليسي"

تسعى شرطة مكافحة الشغب في جورجيا دفع آلاف المتظاهرين بعيدًا عن مبنى البرلمان بالعاصمة "تبليسي"، وذلك مع ظهور احتجاجات كبيرة لليوم الثاني على التوالي، بسبب عدم الإيفاء بتنفيذ الإصلاحات التي تم الوعد بها على النظام الانتخابي.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين، أن ضباط الشرطة مرتدين خوذ سوداء ودروع مكافحة الشغب تقدموا باتجاه شارع "روستافيلي بروسبكت" الرئيسي في تبليسي، فيما شق ضباط آخرون طريقهم وسط المتظاهرين الذين حاولوا اقتحامالبرلمان.
واندلعت الاحتجاجات بعد أن صوت المشرعون في البرلمان، الأسبوع الماضي، ضد تعديل مقترح لتغير النظام الانتخابي في البلاد لضمان أن تكون جميع المقاعد في السلطة التشريعية يتم تحديدها بالتمثيل النسبي.
وكان حزب "الحلم الجورجي" الحاكم قد وعد بتنفيذ هذا التغير في أعقاب مظاهرات حاشدة في يونيو الماضي.
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