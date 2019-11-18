اعتقال 43 مُشتبهًا في تورطهم في هجوم انتحاري في إندونيسيا

اعتقلت الشرطة الإندونيسية اليوم الإثنين 43 مسلحا للاشتباه في تورطهم في هجوم انتحاري وقع الأسبوع الماضي على أحد مقار الشرطة المزدحمة بمدينة ميدان في إقليم سومطرة بشمال البلاد. وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية ديدي براشيتو - خلال مؤتمر صحفي في العاصمة جاكرتا نقله الموقع الالكتروني لصحيفة (وشنطن بوست) الأمريكية - إنه يُشتبه في انتماء المسلحين لشبكة "جماعة أنصار الدولة" المتطرفة المحلية. براشيتو - خلال مؤتمر صحفي في العاصمة جاكرتا نقله الموقع الالكتروني لصحيفة (وشنطن بوست) الأمريكية - إنه يُشتبه في انتماء المسلحين لشبكة "جماعة أنصار الدولة" المتطرفة المحلية.

وأضاف أن الشرطة صادرت متفجرات وأسلحة بيضاء ووثائق جهادية كانت بحوزة المُشتبه بهم..موضحا أن سلسلة الاعتقالات التي طالتهم وقعت في سبعة أقاليم إندونيسية.

يذكر أن تفجيرا انتحاريا كان قد وقع الأسبوع الماضي في مدينة (ميدان) ؛ مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

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