مروحيات تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين في إيران لتفريقهم (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، فيديو قالوا إنه لمروحيات تطلق النار على متظاهرين؛ محاوِلةً فض الاحتجاجات في بعض المدن.



وتُظهر مقاطع الفيديو التي التُقطت في مدينة شيراز بمحافظة «فارس» جنوب البلاد، مروحيات بها عناصر من الأمن وهي تقنص المتظاهرين بالرصاص.



وقال مغردون على تويتر، إن عملية إطلاق النار من المروحيات أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والإصابات بين المتظاهرين.



في حين أظهرت مقاطع أخرى، عناصر تابعين للأمن الإيراني فوق إحدى المنشآت القضائية في مدينة «جوانرود» بمحافظة كرمنشاه الإيرانية، وهم يطلقون الرصاص الحي على المتظاهرين، وفقاً لما نشره موقع قناة الحرة.



وقال التلفزيون الإيراني الرسمي، في وقت سابق من اليوم، إن الحرس الثوري حذَّر المحتجين المناهضين للحكومة، من إجراء «حاسم» إذا لم تتوقف الاضطرابات، التي بدأت بسبب رفع أسعار البنزين.



وقال «الحرس»، في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية: «إذا تطلَّب الأمر فسنتخذ إجراء حاسماً وثورياً ضد أي تحرُّكات مستمرة لزعزعة السلام والأمن».



وبدا أن التحذير يلمّح إلى حملة تلوح في الأفق ضد الاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد رداً على إعلان رسمي، الجمعة 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بتحديد حصص لصرف البنزين ورفع سعره بنسبة 50% على الأقل.



في حين أعلن المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، عن إصرار السلطات على تطبيق الزيادة في أسعار الوقود والتي أشعلت احتجاجات واسعة، في وقت حذرت فيه السلطات من أنها ستتعامل بحزم مع الاحتجاجات.



وجاءت تصريحات خامنئي، بعد ساعات من تحذير وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحماني فضلي، بأن سلطات بلاده ستتخذ «الخطوات اللازمة إذا استمرت التظاهرات»، وقال في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن قوات الأمن «حافظت على ضبط النفس» أمام المظاهرات التي تشهدها عدة محافظات.



وأضاف فضلي أن «قوات الأمن التزمت واجباتها، من أجل تنظيم المظاهرات بشكل سلمي وانتهائها دون مشاكل»، مشيراً إلى أن «مبانيَ رسمية ودوائر حكومية ومستشفيات وأموال دولة تعرَّضت للأضرار في بعض المحافظات»، وفق قوله.



وشهدت غالبية المدن الإيرانية احتجاجات بعد أن بدأت السلطات تقنين توزيع البنزين وزيادة أسعاره بواقع 50% على الأقل، وهو ما أدى إلى خروج الناس للشوارع ومخاوف من ارتفاع التضخم رغم الوعود الرسمية بأن الإيرادات ستستغل في مساعدة الأسر المحتاجة.



وبحسب بيان سابق لشركة توزيع المنتجات البترولية الإيرانية، فإن سعر لتر البنزين المدعوم من الدولة ارتفع من 1000 تومان إلى 1500 تومان (18 سنتاً) حتى 60 لتراً لكل سيارة شهرياً، وإذا زاد استهلاك السيارة على 60 لتراً يصبح سعر لتر البنزين 3000 تومان (36 سنتاً)، بزيادة تقدَّر بـ3 أضعاف.



وتعتبر إيران إحدى الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات النفط في العالم، حيث تدعم كل سيارة بـ 60 لترَ بنزينٍ شهرياً.



لمشاهدة الفيديو یکشنبه ۲۶ آبان#شیراز

حکومت ایران، با چرخاندن هلیکوپتر بر روی اجتماعات به روی مردم معترض شلیک میکند

تعداد بسیاری از مردم بدین وسیله کشته و مجروح شده اند#اعتراضات_سراسرى #IranProtests pic.twitter.com/xYcwA1hgji — مانيتورينگ حقوق بشر ایران (@Iran_HRM) November 18, 2019

المصدر: عربي بوست