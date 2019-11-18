كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الأمريكية: روحاني استولى على نحو 5 مليارات دولار لدعم الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الاثنين، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، استولى على نحو 5 مليارات دولار من صندوق التنمية الوطني في إيران لدعم الإرهاب.

وبدأت التظاهرات الجمعة بعد الإعلان عن رفع سعر البنزين بنسبة 50 بالمئة لأول 60 لترا، و200 بالمئة لكل لتر إضافي يتم شراؤه بعد ذلك كل شهر.

وقالت السلطات في الجمهورية الإسلامية إنها اعتقلت أكثر من 200 شخص وفرضت قيودا على استخدام الانترنت.

ولم يتضح بعد الوضع في الطرق صباح الاثنين، وخصوصا بسبب انقطاع الانترنت ما حال دون مشاركة فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي لتظاهرات أو أعمال عنف متصلة.

ويرزح الاقتصاد الإيراني تحت أزمة منذ مايو العام الماضي عندما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل أحادي من اتفاق نووي موقع عام 2015 وأعاد فرض عقوبات مشددة على طهران.

ويذكر أن دانت الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، استخدام إيران "القوة الفتاكة" ضد المتظاهرين.

وقالت ستيفاني غريشام مسؤولة الاعلام في البيت الابيض في بيان "ندين القوة الفتاكة والقيود الصارمة المفروضة على الاتصالات، ضد المتظاهرين".

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ودانت وزارة الخارجية الإيرانية وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي غرد السبت أن "الولايات المتحدة معكم" في أعقاب التظاهرات.

وفي بيان صدر في ساعة متأخرة الأحد قالت الوزارة إنها ترد على تصريحات بومبيو التي "أظهر فيها الدعم ... لمجموعة من مثيري الشغب في بعض مدن إيران، وتدين مثل هذا الدعم والتصريحات التدخلية".

ونقل عن المتحدث باسم وزارة الخارجية القول أن "الشعب الإيراني يعلم جيدا أن مثل هذه التصريحات المنافقة والمزيفة لا تتضمن أي تعاطف صادق وحقيقي".

وأضاف أن "ممارسات بعض الفوضويين والمخربين المدعومين من أمثاله (بومبيو)، لا تتسق اطلاقا مع سلوك الشعب الايراني الواعي".

وندد البيان ب"النوايا البغيضة" لواشنطن إزاء قرارها إعادة فرض عقوبات على طهران بعد انسحابها من الاتفاق النووي.

وقال موسوي "من اللافت ابداء التعاطف مع شعب واقع تحت ضغط الارهاب الاقتصادي الاميركي"،وفق ما ذكر موقع وكالة إرنا.