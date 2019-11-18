كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فضح نظام تميم.. قطر ليست الحليف الموثوق به للغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خبير في العلاقات الدولية، إن تقرير المخابرات الأمريكية الذي يُظهر أن قطر كانت على علم مسبق بالخطط الإيرانية لمهاجمة أربع سفن قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة قد يكون له آثار قانونية "مدمرة" على الدوحة.

كما أخبر غانم نسيبة مؤسس كورنرستون جلوبال أسوشيتس للاستشارات ومقرها لندن، ذا ناشيونال، "أن تقرير المخابرات، الذي أوضح كيف فشلت قطر في تحذير حلفائه من هجوم مايو، أظهر أن الدوحة "ليست حليفًا موثوقًا به" للغرب"

وقال نسيبة: "المخابرات الأمريكية، ليست سهلة، فهى خطيرة للغاية ولها آثار اخطرعلى قطر، لم يكن من الممكن أن يحدث ذلك في وقت أسوأ بالنسبة لقطر، حيث جاء بعد ادعاءات خطيرة بصلات قطر بالمتطرفين الإسلاميين في جميع أنحاء العالم. وإذا ثبت أن هذه الادعاءات، فقد تكون لها آثار قانونية مدمرة على قطر على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية".

كما وضح التقرير، الذي حصلت عليه شركة فوكس نيوز الأمريكية ، كيف استهدف الجناح الدولي لحرس الثورة الإسلامية الإيراني " قوة القدس "ناقلتين سعوديتين وناقلة نرويجية وسفينة إماراتية بالقرب من ميناء الفجيرة في 12 مايو. وجاء الهجوم وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العقوبات الأمريكية التي تسعى إلى عرقلة صادرات النفط الإيرانية.

واثبت التقرير، "إن عناصر الحكومة المدنية في إيران وكذلك دولة قطر، كانت على دراية بأنشطة الحرس الثوري الإيراني".

وعلي صعيد اخر، فقد أعرب السياسيون الفرنسيون والبريطانيون عن قلقهم بشأن إخفاق قطر في تنبيه حلفائها الغربيين. وقالت السناتور الفرنسي ناتالي جوليت إنها سترسل التقرير إلى وزارة الأمن الفرنسية ووزير دفاعها.

وقال عضو البرلمان البريطاني إيان بيسلي جونيور، الذي يقوم الآن بحملة لإعادة انتخابه، إنه يعتزم دعوة حكومة المملكة المتحدة للتحقيق في الادعاءات الواردة في التقرير.

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ومع ذلك، قال وزير حكومة المملكة المتحدة السابق آلان دونكان لصحيفة ذا ناشيونال إنه من غير المرجح أن يتبع الساسة الآخرون زمام السيد بيسيلي في القضية المتعلقة بقطر ورفضوا التعليق أكثر على الموضوع.

وقالت سنام فاكيل، زميلة أبحاث أقدم لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس، إنها فوجئت بالتقرير، إذا كان هذا صحيحًا، مضيفًا أنه "غريب" بالنظر إلى حاجة قطر إلى عدم الظهور بالقرب من إيران.

مضيفا، "أن القرب من إيران ليس في مصلحة قطر".

ومنذ عام 2017 ، فرضت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى حصارًا على قطر، مطالبين الدوحة إلى تلبية قائمة تضم 13 مطلبًا، بما في ذلك خفض مستوى علاقاتها مع إيران.

فقد أصبح مضيق هرمز، نقطة الاختناق بين الخليج العربي وخليج عُمان الذي يمر عبره سدس نفط العالم كل عام ، نقطة انطلاق أساسية لزيادة التوترات بين الغرب وإيران عقب الانسحاب الأمريكي من الصفقة النووية الإيرانية في مايو 2018.