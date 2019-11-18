الشيخ الصباح: الكويت دولة مؤسسات وسيادة قانون

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أكد أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حرص الكويت

الدائم على الحفاظ على الأموال العامة، منوها بأن

الكويت دولة مؤسسات وسيادة قانون.

وأوضح أمير الكويت، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الاثنين، أنه لن يفلت من العقاب أي شخص تثبت إدانته بجرم الاعتداء على المال العام. ودعا الجميع إلى الحكمة والتروي والالتزام بقيم الشعب الكويتي، مؤكدا عدم السماح بما يهدد أمن البلاد واستقرارها والدخول في متاهة الفوضى. وتابع: "إننا في دولة دستور وقانون ومؤسسات تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال العام". Advertisements

وأصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الإثنين، أمرا أميريا بإعفاء نجله الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والفريق خالد الجراح الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من منصبيهما بحكومة تصريف الأعمال.

كما أصدر أمير الكويت أمرا بتكليف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، وذلك بعد قبوله استقالة حكومة المبارك في 14 نوفمبر الجاري، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية. لكن بعدها بدقائق، أفادت الوكالة الكويتية بأن المبارك اعتذر عن تعيينه رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.