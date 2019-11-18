كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تجري محادثات حول تجهيز المرحلة الثانية من تصدير مدرعات لبغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر في الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بالتعاون العسكري التقني، إن المحادثات جارية بين روسيا والعراق حول ترتيب وشروط تنفيذ المرحلة الثانية من تصدير مدرعات روسية لبغداد.

وفي فبراير 2018، أعلن رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق ركن عثمان الغانمي، أن بلاده تسلمت، في إطار عقد مبرم بين بغداد وموسكو، 36 دبابة من طراز "تي-90".

وبإمكان دبابة "تي-90"، المزودة بأسلحة قوية ونظام مطور لإدارة النيران، ودروع متينة فعالة، أداء مهامها القتالية سواء في النهار أو في الليل، وعلى اختلاف الظروف المناخية وتمتاز بخفة المناورة.

وتستخدم هذه الدبابة لمحاربة الدبابات والمدافع ذاتية الحركة وغيرها من أنواع المدرعات.

وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت، في فبراير الماضي، عن استلام العراق الدفعة الأولي من الدبابات الروسيةТ-90С ضمن عقد يتسلم العراق بموجبه 73 دبابة من الطراز المذكور.

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وتسلمت ايضا في يونيو الماضي، دفعة ثانية من الدبابات من نفس الطراز بلغ عددها 29 دبابة، علي أن تتبعها دفعات لاحقة.



وجاء ذلك نتيجة للعقد المبرم مع الجانب الروسي حول تزويد الجيش العراقي بدبابات. وهذه الدبابات تم تزويدها للفرقة المدرعة التاسعة في الجيش العراقي كونها الفرقة الوحيدة التي تمتلك الدروع والية العمل في هذا الصنف العسكري.



وتمتلك الدبابة الروسيةТ-90С كفاءة نارية عالية وقدرة استثنائية كبيرة علي المناوره.



ويتضمن العقد المبرم مع الجانب الروسي بهذا الشأن أيضا تدريب طواقم الدبابات علي كيفية استخدامها وإدامتها وكذلك قيام الجهة الروسية بمسؤولية صيانة الدبابات وتجهيزها بالعتاد اللازم لديمومة عملها.



وللعراق تعاون عسكري كبير مع الجانب الروسي في مجال التجهيز والتسليح وأيضا في مجال الدروع والطيران.