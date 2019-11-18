غسان سلامة يدعو المجتمع الدولي لتوفير مظلة لإنهاء النزاع الليبي

وأشار إلى استمرار الجهود لدعم الحل السياسي في ليبيا، منوها بأن 200 شخص قتلوا من جراء معارك طرابلس.

وتابع، قائلا: "18 ألف شخص اضطروا لترك منازل بسبب معارك طرابلس في ليبيا".

وانقسمت ليبيا منذ عام 2014 بين معسكرين متنازعين أحدهما في طرابلس العاصمة والآخر في الشرق وذلك نتيجة الخلافات التي ظهرت عقب الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

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وشنت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر هجوما في إبريل نيسان للسيطرة على العاصمة وتقاتل حاليا قوات متحالفة مع حكومة طرابلس.

وأجبرت سلطات شرق ليبيا يوم الخميس طائرة مدنية على الهبوط للفحص الأمني بعد قليل من إقلاعها من مصراتة.

وأشار توقف طائرة شركة الخطوط الجوية الليبية الذي استمر 90 دقيقة إلى المنافسة بين الطرفين المتحاربين من أجل السيطرة على مؤسسات ليبيا وبنيتها التحتية وهي جزء من شقاق أثر بالسلب على جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وتوقف مطار معيتيقة وهو المطار المدني الوحيد في طرابلس عن استقبال رحلات منذ بداية سبتمبر أيلول بعد تعرضه لضربات جوية وقصف رغم إعلان المسؤولين بأنه سيتم إعادة فتحه قريبا. وجرى تحويل الرحلات من معيتيقة إلى مصراتة.