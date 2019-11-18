كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تدين الدعم الأمريكي لـ "مثيري الشغب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت طهران دعم واشنطن لـ "مثيري الشغب"، في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الأحد، بعد يومين من الاحتجاجات العنيفة في إيران ضد ارتفاع أسعار البنزين.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إنها "كانت ردة فعل على تعبير وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، عن الدعم لمجموعة من مثيري الشغب في بعض مدن إيران، وأدان مثل هذا الدعم والتعليقات التدخلية".

واندلعت الاحتجاجات في إيران يوم الجمعة الماضي، بعد ساعات من الإعلان عن أن سعر البنزين سيرتفع إلى 15000 ريال (12 سنتًا أمريكيًا) من 10.000 إلى أول 60 لترًا و30.000 ريال، لأي وقود إضافي يتم شراؤه بعد ذلك كل شهر.

وفي تغريدة يوم السبت، قال بومبيو ردًا على المظاهرات أن "الولايات المتحدة الأمريكية معك".

وانتقد عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تصريحاته في بيان ليلة الأحد.

Advertisements

ونقل عن موسوي، قوله: إن "شعب إيران الكريم يعلم جيدًا، أن مثل هذه التصريحات المنافقة لا تحمل أي تعاطف صادق"، مضيفاُ أن "أعمال مجموعة مثيري الشغب والمخربين، التي تدعمها أمثال (بومبو)، لا تتطابق مع سلوك الشعب الإيراني الحكيم".

وانتقد البيان "سوء نية" واشنطن، بشأن قرارها بإعادة فرض العقوبات على طهران بعد الانسحاب الأمريكي في مايو من العام الماضي من الصفقة النووية الإيرانية المهمة لعام 2015.

وصرح موسوي، بأنه "من الغريب أن يتم التعاطف مع الأشخاص، الذين يقعون تحت ضغط الإرهاب الاقتصادي الأمريكي".

ويوم الأحد أيضًا، أدان البيت الأبيض استخدام "القوة المميتة" و"قيود الاتصالات المشددة" ضد المتظاهرين في إيران.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن "الولايات المتحدة تدعم الشعب الايراني في احتجاجاته السلمية ضد النظام، الذي من المفترض أن يقودهم".