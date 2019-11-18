كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الألمانية: نشعر بقلق متزايد إزاء الوضع في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الحكومة الألمانية، إنها "تشعر بقلق متزايد إزاء الوضع في هونج كونج"؛ حيث تصاعد العنف بين المتظاهرين والشرطة في الأيام الأخيرة.

قالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، أولريك ديمر، اليوم الاثنين، إن ألمانيا تدعو "جميع الأطراف، المتظاهرين وكذلك الشرطة، إلى التحلي بضبط النفس والرغبة في الدخول في حوار".

وأضافت أولريك ديمر، إن ألمانيا تأمل في "اتخاذ تدابير ملموسة نحو وقف التصعيد في أسرع وقت ممكن، حتى يمكن التوصل إلى حل سلمي للصراع".

بشكل منفصل، قالت متحدثة الحكومة الألمانية، إن "ألمانيا قد أحاطت علما بالتقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ضد أفراد الأقلية المسلمة اليوغور في مقاطعة شينجيانغ الصينية"، مشيرة إلي أن ألمانيا "لن تتوقف عن طرح الأسئلة المتعلقة بتطورات حقوق الإنسان المثيرة للقلق في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تجاه الصين".



ودعت شرطة هونج كونج المتظاهرين المحاصرين داخل جامعة الفنون التطبيقية في المدينة إلى الاستسلام ومواجهة العدالة، قائلة إنه "ليس لديهم خيار آخر بالنظر إلى مستوى العنف في الأيام الأخيرة"، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز". ودعت شرطة هونج كونج المتظاهرين المحاصرين داخل جامعة الفنون التطبيقية في المدينة إلى الاستسلام ومواجهة العدالة، قائلة إنه "ليس لديهم خيار آخر بالنظر إلى مستوى العنف في الأيام الأخيرة"، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز". صرح القائد الإقليمي لمنطقة كولون الغربية، تشوك هاو ييب، للصحفيين في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، بأن "هؤلاء مثيري الشغب، هم أيضًا مجرمون. عليهم مواجهة عواقب أفعالهم". وأضاف تشيوك: "بخلاف الخروج للاستسلام، لا أرى، في الوقت الحالي، ان هناك أي خيار قابل للتطبيق بالنسبة لهم." وقال: إن "الشرطة لديها القدرة والعزم على إنهاء المواجهة بسلام، لذا يجب على المتظاهرين "ألا يجربوا حظهم". Advertisements وأعلنت الشرطة إنها ألقت القبض على 154 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 13 و54 عامًا في مطلع الأسبوع بتهم تشمل السطو، وأعمال الشغب، وحيازة أسلحة هجومية، وقالوا إن "المتظاهرين قاموا برمي الطوب وقنابل البنزين، وأطلقوا السهام على الشرطة، مما أدى إلى إصابة ضابط اتصالات بجروح خطيرة". كما أوضحت الحكومة الصينية، أنها "تدعم الجهود التي تبذلها شرطة هونج كونج؛ لحماية سبل عيش المواطنين وسلامتهم بعد الاشتباكات". قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنج شوانج، إن الاحتجاجات التي دخلت الآن شهرها السادس، "لم تعد مظاهرة بسيطة وسلمية". وأضاف قنج: "إنهم مجموعة من المجرمين الذين يمارسون العنف ضد المدنيين النظاميين، ولقد أثروا على النظام الاجتماعي". وانتقد قنج أيضا وزير الخارجية الامريكى مايك بومبو، الذى علق على الحرب التجارية بين هونج كونج والولايات المتحدة والصين خلال زيارة لهيوستن يوم الجمعة الماضى.

وكان بومبيو، قد قال: إن "الولايات المتحدة ودول أخرى تأمل في أن تحترم الصين التزامها، فيما يتعلق بإطار دولة واحدة ونظامان في هونج كونج".



وقال قنج، إن "بومبيو حمل معه "سيناريوًا مهترئًا" في كل مكان في محاولة لتشويه الصين"، مشيرا إلي أنه يجب ألا يقلل أحد من إرادة الصين في حماية سيادتها واستقرار هونج كونج.