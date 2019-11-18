بمركز “أسباير” في قطر.. السعيدي يجري عملية جراحية ناجحة

خضع صلاح الدين السعيدي، لاعب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، لعملية جراحية بالديار القطرية، بعد الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وأعلن الفريق الأحمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، اليوم الاثنين، أن العملية التي خضع لها متوسط ميدانه، بمركز “أسباير” ، تكللت بالنجاح.

ونشر الوداد صورة للاعبه، رفقة الطبيب السابق للفريق علاء الدين الرحالي، أرفقها بالتعليق التالي: “أجرى صلاح الدين السعيدي عملية جراحية تكللت بالنجاح، بمركز أسباير بقطر، وقد رافقه الطبيب السابق للنادي”.

وأكد بطل المغرب، أنه يتمنى للسعيدي الذي بعث “بتحية الوفاء” لجماهير النادي، الشفاء العاجل، حتى يتمكن من العودة لحمل قميص الفريق في الفترة القادمة.