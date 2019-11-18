مغربي يواجه انتقادات بسبب غنائه في إسرائيل في عز موجة القصف والعدوان على الفلسطينيين

يواجه الفنان المغربي، مروان حجي، انتقادات لاذعة، بسبب مشاركته في مهرجان إسرائيلي ينظم في مدينة القدس المحتلة، يحمل اسم “مهرجان العود الدولي”، وينطلق في 21 نونبر الحالي.

وذكرت تقارير إعلامية عربية نقلا عن صحيفة إسرائلية، أسماء الفنان العرب المشاركين في المهرجان الإسرائيلي، لينتشر خبر مشاركة المنشد حجي فيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد وجد نفسه وسط هجوم نتيجة ذلك.

واعتبر المنتقدون أن مشاركة المنشد المغربي في المهرجان الاسرائيلي، مدخلا للتطبيع الفني، في وقت تكثف فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوماتها عدوانية على الفلسطينين.

وسبق أن غنى عدد من الفنانين المغاربة في إسرائيل سواء في حفلات خاصة أو أحداث معروفة تحت ذريعة التلاقح الثقافي.