يواجه الفنان المغربي، مروان حجي، انتقادات لاذعة، بسبب مشاركته في مهرجان إسرائيلي ينظم في مدينة القدس المحتلة، يحمل اسم “مهرجان العود الدولي”، وينطلق في 21 نونبر الحالي.
وذكرت تقارير إعلامية عربية نقلا عن صحيفة إسرائلية، أسماء الفنان العرب المشاركين في المهرجان الإسرائيلي، لينتشر خبر مشاركة المنشد حجي فيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد وجد نفسه وسط هجوم نتيجة ذلك.
واعتبر المنتقدون أن مشاركة المنشد المغربي في المهرجان الاسرائيلي، مدخلا للتطبيع الفني، في وقت تكثف فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوماتها عدوانية على الفلسطينين.
وسبق أن غنى عدد من الفنانين المغاربة في إسرائيل سواء في حفلات خاصة أو أحداث معروفة تحت ذريعة التلاقح الثقافي.
كانت هذه تفاصيل خبر مغربي يواجه انتقادات بسبب غنائه في إسرائيل في عز موجة القصف والعدوان على الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.