كأس العرش.. “الطاس” يُسقط الحسنية ويُتوج باللقب الأول في تاريخه

تمكن فريق الاتحاد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، من التتويج بكأس العرش للمرة الاولى في تاريخه، بعد قلب تأخره بهدف، إلى فوز بهدفين لواحد على حسنية أگادير، في المباراة النهائية التي احتضنها الملعب الشرفي بمدينة وجدة.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المواجهة، إلى التعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، حيث كان الفريق السوسي سباقا لزيارة الشباك بواسطة اللاعب ماليك سيسي بعد مرور 14 دقيقة على ضربة البداية، غير أن فرحته بهذا الهدف لم تدم أكثر من دقيقتين، حين نجح أسامة المليوي في تعديل الكفة للاتحاد.

وعاد المليوي في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 75 ليفرض نفسه نجما للقاء، بتوقيعه الهدف الثاني لـ”الطاس” من ركلة جزاء، أعلن عنها الحكم عادل زوراق بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد “الڤار”، لتنتهي المباراة بفوز وتتويج الاتحاد البيضاوي بالكأس الفضية لأول مرة في تاريخه.

وتعد هزيمة اليوم، المباراة النهائية الثالثة التي يخسرها حسنية أگادير في مسابقة كأس العرش، بعد نهائي موسم 1963/1962 أمام الكوكب المراكشي، ثم 2006/2005 الذي خسره أمام أولمبيك خريبگة.