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اهتز دوار اولاد علال بإقليم قلعة السراغنة، اليوم الإتنين، على خبر العثور على جثة هامدة، لعشريني من أبناء الدوار بالقرب من مجرى مائي.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد عثر بعض المارة ظهر اليوم، على جثة شخص يبلغ من العمر 27 سنة وهي مرمية وسط “ساكية” وبجانبها دراجة نارية قبل أن يتم إخبار السلطات.
وأضاف المصدر ذاته، أن أسباب الوفاة لازالت مجهولة لحد الساعة، فيما عرف مكان الحادث حالة إستنفار أمني لمختلف السلطات وعناصر الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعة.
وتم نقل جثة الهالك، إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد السادس بمراكش، لإخضاعها لتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة “عشريني” لقي مصرعه وسط مجرى مائي في ظروف غامضة- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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