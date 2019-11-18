بلدية ميدلت تلغي حفلا فنيا تضامنا مع المتضررين من الهزة الأرضية

على إثر الهزة الأرضية التي عرفتها عدد من المدن أمس الأحد، ومنها مدينة ميدلت، أعلن رئيس جماعة ميدلت اليوم الأحد، إلغاء سهرة فنية كانت مقررة اليوم الإثنين.

وأصدر رئيس جماعة ميدلت، عزيز الفاضلي، اليوم الإثنين، بلاغا إخباريا أعلن فيه إلغاء سهرة اليوم، والتي كان المجلس قد قرر تنظيمها بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال.

وقال رئيس الجماعة، إن إلغاء الحفل، يأتي تضامنا مع ساكنة الجماعات المتضررة من الزلزال الذي ضرب المنطقة أمس الأحد.

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وفي ذات السياق، قالت مصادر محلية إن عددا من الدواوير المجاورة لمدينة ميدلت، تضررت بشكل بليغ مو الهزة الأرضية التي سجلت أمس، واضطر عدد من المواطنين للمبيت في العراء، بعدما تضررت منازلهم، خصوصا في القرى القريبة من بؤرة الهزة الأرضية.

وسجلت المراصد العالمية لرصد الزلازل، أمس الأحد، هزات أرضية بعدد من أقاليم المملكة المغربية، دون أن تخلف أي أضرارمادية أو بشرية.

وأوضحت ذات المصادر، أن هذه الهزات الأرضية همت أقاليم ميدلت وفاس والرشيدية، ووجدة وبوعرفة، وتنغير وزاكورة، ومناطق تالسينت وبوذنيب.