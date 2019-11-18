بعد تتويجه بلقب البطولة الختامية للتنس.. الصحافة اليونانية تحتفي بتسيتسيباس

أحرز لاعب كرة المضرب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، أمس الأحد، لقب البطولة الختامية للعبة، بعد تغلبه في المباراة النهائية على النمساوي دومينيك ثيم.
وحسم تسيتسيباس المواجهة التي احتضنتها العاصمة البريطانية لندن، لصالحه بمجموعتين لواحدة، وذلك بالرغم من خسارته المجموعة الأولى 7_6، لكنه أنهى عاد في الثانية وحسمها لمصلحته 6_2، قبل أن يفوز بالثالثة 7_6، ويتوج بلقبه الأول في البطولة الختامية.
وأصبح اللاعب اليوناني، ثاني أصغر لاعب في تاريخ البطولة يُتوج باللقب، عن عمر 21 سنة، بعد الأسترالي لايتون هيويت الذي أحرز اللقب عام 2001، عن عمر 20 عاما.
وتغنت الصحافة اليونانية بإنجاز صاحب 21 عاما، حيث عنونت صحيفة “تانيا”، “تسيتسيباس يصنع التاريخ”، وقالت “سبور 24” “تسيتسيباس على قمة العالم”.
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