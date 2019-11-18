فشل في تحقيق فوزه الأول.. منتخب مصر يعود بتعادل سلبي من جزر القمر

واصل المنتخب المصري لكرة القدم، بدايته المتواضعة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، الكاميرون 2021.

وفشل “الفراعنة” في تحقيق فوزهم الأول في المجموعة السابعة، بعدما عادوا اليوم الاثنين، بتعادل سلبي من أرض مضيفهم منتخب جزر القمر، لحساب ثاني جولات المجموعة.

وكان منتخب مصر، عجز عن الخروج بالنقاط الثلاث لمباراته الأولى الخميس الماضي، حيث اكتفى بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة أمام ضيفه المنتخب الكيني.

ومنح تعادل اليوم، منتخب جزر القمر الانفراد مؤقتا بصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، في انتظار المواجهة الثانية عن المجموعة ذاتها والتي ستجمع اليوم بين كينيا والطوغو، علما أن هذا الأخير خسر مواجهته الأولى أمام مضيفه جزر القمر بهدف دون رد.