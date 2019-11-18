المصرية وفاء عامر تتحول ل”عروس مغربية”-فيديو

حظيت الفنانة المصرية، وفاء عامر، ليلة أمس الأحد، بحفل خاص في ثاني أيام مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، إذ تم الاحتفال بها وفق الطقوس والتقاليد المغربية.

وتم حمل وفاء عامر فوق “العمارية”، وهي ترتدي قفطانا، وتضع فوق رأسها تاجا، وكأنها عروس في عرس مغربي، وقد عبرت للحضور عن سعادتها بهذا الإحتفال.

وحظيت وفاء عامر ليلة السبت، في افتتاح فعاليات افتتاح مهرجان سينما المؤلف، بمسرح محمد الخامس، بتكريم عن مجمل مسيرتها الفنية.

وكان من المقرر أن تكرم المصرية غادة عبد الرازق في حفل الافتتاح لكنها اعتذرت للمنظمين بسبب ظروف صحية، فتم تعويضها بالممثلة المصرية وفاء عامر، كون رصيدها الفني غني طبقا لما عبره عن المنظمون