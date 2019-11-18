نهائي كأس العرش.. التعادل الإيجابي يسيطر على الشوط الأول

خلصت مجريات الشوط الأول من المباراة النهائية لكأس العرش، بين فريقي حسنية أگادير والاتحاد الرياضي البيضاوي، إلى التعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، وذلك على أرضية الملعب الشرفي بمدينة وجدة.

وكان الفريق السوسي سباقا لزيارة الشباك بعد مرور 14 دقيقة على ضربة البداية، بواسطة اللاعب ماليك سيسي، غير أن فرحته بهذا الهدف لم تدم أكثر من دقيقتين، حين نجح أسامة المليوي في تعديل الكفة لفريقه، قبل أن تعلن صافرة عادل زوراق حكم المواجهة، عن نهاية الفصل الأول بالتعادل هدف لمثله.

ويبحث الفريقان عن تحقيق لقبهما الأول في الكأس الفضية، علما أن الفريق الأگاديري يخوض ثالث نهائي في تاريخه، بعد خسارته المباراة النهائية لموسم 1963/1962 أمام الكوكب المراكشي، ونهائي 2006/2005 أمام أولمبيك خريبگة، في حين يلعب “الطاس” للمرة الأولى في التاريخ نهائي كأس العرش.