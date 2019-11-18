القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتُل 3 أشخاص على الأقل، مساء اليوم، الإثنين، في جريمة إطلاق نار في ولاية أوكلاهوما الأميركية، كما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء. التفاصيل فور ورودها...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أميركا: مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار في ولاية أوكلاهوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.