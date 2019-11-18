سبات روّاد الفضاء يسهّل الطريق للمريخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وكالة الفضاء الأوروبيّة، إنّ إيقاف الحركة لرواد الفضاء من خلال السّبات، يمكن أنّ يسهّل طريق الوصول إلى كواكبٍ أخرى، ووفقًا لما ورد عن الوكالة اليوم الإثنين، أن باحثيها درسوا كيف ستؤثر عملية السبات على تصميم مهمة مؤلفة من طاقم إلى المريخ، وخلصوا إلى أنه يمكن أن يساعد ذلك في تقليص حجم المركبة الفضائية بشكل كبير.
وبالرغم من أنه من غير الممكن حتى الآن إحداث عملية إبطاء معدل الأيض الأساسي للإنسان على نحو مشابه لتلك التي يتم من خلالها تحقيق السبات لدى الحيوانات، فإن رئيسة فريق البحث جينيفر نجو آنه، قالت إن الفكرة "ليست في الواقع مجنونة للغاية".
وأشارت إلى أن هناك طرقًا مماثلة تستخدم بالفعل لإنقاذ ضحايا الصدمات النفسية، وتشمل التحديات تصميم مركبة فضائية لتعمل بشكلٍ مستقل إلى حد كبير بينما ينام الطاقم معظم فترة الرحلة التي تستغرق 180 يومًا إلى المريخ.
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