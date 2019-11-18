شبوة اليمنية .. توجهات لإقامة محطة كهرباء بالغاز

الإثنين 18 نوفمبر 2019

كشف محافظ شبوة محمد بن عديو عن توجه لإقامة أول مشروع استثماري للقطاع الخاص في مجال الطاقة بالمحافظة.



وأكد خلال ترأسه اليوم لاجتماع ضم قيادة فرع المؤسسة العامة للكهرباء، الحصول على موافقة رئيس الجمهورية على انشاء أول محطة غازية في شبوة بقوة 50 ميجاوات بتمويل استثماري من القطاع الخاص .. لافتاً إلى أن التوجيهات تقضي بتوظيف الموارد المالية الهائلة التي تذهب لشراء الطاقة والوقود، والتي تقدر بقرابة 3 مليارات و400 مليون ريال شهريا لتسديد الاقساط الحكومية للمشروع.

Advertisements

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، وجه المحافظ بن عديو بسرعة إجراء دراسة هندسية شاملة للمشروع والذي سيقام في حقول العقلة بمديرية عرماء وعلى مسافة 90 كيلو تقريبا .

ووافق المحافظ على عروض قيادة فرع المؤسسة والخاصة بحاجتها لشراء عدد من المحطات التحويلية الضرورية لتعزيز ورفع كفاء خطوط نقل الطاقة بالمحافظة وشراء قطع الغيار والزيوت لمحطة التوليد المركزية بعتق وبقيمة مالية تقارب 3 ملايين دولار.

ووجه بضرورة ايجاد المعالجات المناسبة لاشكالية انقطاع التيار الكهربائي عن اهالي منطقة النقوب وتوفير احتياجاتهم من الطاقة سواء من كهرباء مديريتي عسيلان او بيحان، مشددا على ضرورة توسعة استفادة ابناء مديريات بيحان الثلاث من المحطة الغازية بحقول "ذهبا" التي تبلغ قوتها 15 ميجاوات ، والعمل على تصفية تبعيتها لاحدى شركات الطاقة المشتراه.