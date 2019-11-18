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شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء موسع بالمكلا يبحث أوجه التعاون الأمني مع المختصين في سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن والان مع التفاصيل
الإثنين 18 نوفمبر 2019
عقد اليوم بالمكلا لقاء موسع ضم قيادة السلطة المحلية بحضرموت وقيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية والمدنية بالمحافظة، ونظرائهم في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا ، بحضور محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، ووكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي ، وسفير الولايات المتحدة لدى بلادنا السيد كريستوفر هنزل .
وفي اللقاء قدّم محافظ حضرموت شرحاً للخطوات التي تمضي بموجبها السلطة المحلية لحفظ الأمن والتنمية واستمرار عمل المؤسسات الحكومية ، وما تتميز به المحافظة من مشاريع في مجال التنمية والاهتمام بقطاعات الشباب والرياضة والمرأة ، وجهودها في مكافحة الإرهاب.
وأثنى السفير الأمريكي على تجربة حضرموت في مجال العمل المؤسسي وإشراك المرأة ودعم الشباب ، معرباً عن تقديره للجهود المعتملة في حضرموت التي تعد نموذجاً للعمل المؤسسي الأمني والإداري .
وجرى في اللقاء استعراض خطط وجهود السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية في استتاب الأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب ، وفي مجالات التنمية ودعم الشباب وإشراك المرأة في العمل وصنع القرار .
كما بحث الاخوة في قيادات المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية بالمحافظة مع نظرائهم في سفارة الولايات المتحدة أوجه التعاون في القضايا ذات الطابع التنموي والأمني والحرب على الإرهاب .
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