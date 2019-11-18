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شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يلتقي بالمكلا سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن والان مع التفاصيل
الإثنين 18 نوفمبر 2019
وصل اليوم الى المكلا سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، كريستوفر هنزل، في زيارة لمحافظة حضرموت .
والتقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالسفير الأمريكي ، مرحباً به في حضرموت ، ومؤكداً أهمية الزيارة التي في سياق زيارات متعاقبة لسفراء دول العالم إلى حضرموت .
وقدٌم المحافظ تقريراً عن أهم ما تم إنجازه في المحافظة وآفاق التطور في مختلف المجالات وتطبيع الحياة وسير عمل المؤسسات الحكومية بشكل منتظم ، وأهم احتياجات المحافظة .
وقدّر المحافظ ، دور الولايات المتحدة بدعم اليمن في التصدي للانقلابيين الحوثيين والحرب على الإرهاب .
وأكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية أهمية أن تمضي حضرموت بهذه التجربة الفريدة والنموذجية وضرورة وقوف جميع دول العالم ودعمهم لهذه التجربة .
وأثنى السفير الأمريكي
كريستوفر هنزل، على جهود السلطة المحلية والقيادة العسكرية والأمنية في حضرموت في تحقيق الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة والمضي نحو التنمية .
وأكد على ضرورة اصطفاف الجميع لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن "اتفاق الرياض" وبسرعة تنفيذ بنوده بما يخدم التئام المؤسسات والسلم الاجتماعي في المحافظات المحررة .
وأهدى محافظ حضرموت درع المحافظة لسفير الولايات المتحدة لدى بلادنا تعبيراً عن الشكر لجهود الولايات المتحدة في دعم اليمن ، ولجهوده في دعم توجهات السلطة المحلية واحتياجات المحافظة .
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