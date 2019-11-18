شاهد .. طلاب الهندسة في عدن ينتافسون للفوز بتصميم مبنى كلية طب الأسنان الجديدة

الإثنين 18 نوفمبر 2019

تنافس خريجوا قسم المعمار بكلية الهندسة بجامعة عدن، اليوم الأثنين، للفوز بالترشح لتصميم مبنى كلية طب الأسنان الجديدة .



وتنص الشروط على ضرورة مطابقة التصميم لمعايير تخدم طبيعة عمل الكلية وبيئتها الأكاديمية والطبية وتتناسب مع الفلكلور المعماري لمدينة عدن بطابع حديث يتناغم مع التضاريس المناخية لها بأجود خامات مواد البناء والإحتياجات الإضافية من مواقف سيارات وعوازل حرارية بطاقة مصاحبة للبيئة وأنظمة آمان ضرورية التزم فيها جميع الطلاب المتقدمون للفوز بالمشروع بمقاييس هندسية متعارف عليها في عملية البناء .

وأثناء عملية المناقشة، أوضح عميد كلية الهندسة بجامعة عدن، الدكتور، صالح مبارك، أن هذه الفكرة تتعلق بتوكيل كافة المشاريع الإنشائية المستقبلية بجامعة عدن لطلاب قسم المعمار في الكلية ومضى يقول : لقد بدأنا اليوم بمناقشة ثمانية مشاريع للفوز بتصميم كلية طب الأسنان الجديدة ليتم أختيار ثلاثة مشاريع منها لإختيار أفضلها.

وأشار إلى أن عميد كلية طب الأسنان قد أصر على أن توكل مهمة تصميم مبناها الجديد لطلاب كلية الهندسة، وقال "ها نحن اليوم نشهد حماساً تنافسياً بين الطلاب الخريجين للفوز بهذه الثقة والشرف النبيل، نحن فخورون بأن نرى كل هذه الأعمال المعمارية الفنية الجميلة وهي تتسابق للفوز بتصميم هذا المشروع" .

بدوره أكد عميد كلية طب الاسنان، الدكتور/محمد حسن السقاف على أهمية إشراك طلاب كلية الهندسة بجامعة عدن لتنفيذ كافة المشاريع المطلوبة لتطوير العمل الأكاديمي في الجامعة ..

ووجه الدعوة لقيادة المجلس المحلي بمحافظة عدن للإستفادة من مخرجات كلية الهندسة لتطوير وتنفيذ كافة المشاريع الخاصة بالمحافظة مؤكداً أن كليات جامعة عدن لديها مخرجات ممتازة وهم مخولون للقيام بكافة المشاريع الإنشائية والتنموية .

عقب ذلك أستعرض جميع الطلاب المتقدمون للفوز بتصميم مبنى كلية طب الأسنان الجديدة مشاريعهم أمام اللجنة الخاصة بمناقشتها المكونة من أساتذة ودكاترة قسم المعمار بالكلية برئاسة عميدها وحضور وإشراف الدكتور/أبو بكر بارحيم مدير مركز الإستشارات الهندسية بجامعة عدن وذلك لإختيار ثلاثة منها سيعلن عنها بعد عشرة أيام ليتم بعد ذلك إقرار الأفضل من بينها للفوز بالمكافأة المتعلقة بهذا الخصوص,.

الجدير ذكره أن هذا العمل يأتي بالتنسيق بين كليتي الهندسة وطب الأسنان ومركز الإستشارات الهندسية بالجامعة الذين اجمعوا على ضرورة إشراك طلاب جامعة عدن في عملية التطوير المستقبلي لكلياتها كلاً بحسب إختصاصة ليكن طلابها شركاء في عملية البناء والتنمية فيها والتطوير المستقبلي لها ولكلياتها ..علماً بأن المبنى الحالي لكلية طب الأسنان سيخصص للدراسات العليا فيها بعد تنفيذ مشروعها الجديد .

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