اليمن.. المنطقة العسكرية الثانية تنعي العقيد علي محروس

الإثنين 18 نوفمبر 2019

نعت قيادة المنطقة العسكرية الثانية ممثلة بقائدها، محافظ حضرموت، اللواء الركن، فرج سالمين البحسني، اليوم الإثنين، العقيد علي جمعان محروس والذي وافاه الأجل صباح اليوم إثر مرض عضال ألمّ به.



وعدد بيان النعي، مناقب الفقيد الذي عُرف عنه أنه مثال العسكري المبدع والمتمكن في مختلف المواقع التي شغلها و قدوة يحتذى بها في الانضباط و التميّز في أداء مهامه و واجباته، قدّم كل ما يملك من خبرات و قدرات عسكرية في سبيل تطوير القوات المسلحة و بنائها على أسس وطنية.

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وأكد البيان إن حضرموت اليوم تخسر برحيله كادراً قديراً و فارساً من فرسان ميادين الشرف و البطولة، و هو من خيرة الضباط في قواتنا المسلحة و برحيله خسرت المنطقة العسكرية الثانية وحضرموت واحداً من كفاءتها العسكرية ، رحل عنّا و الوطن في أحوج ما يكون إلى أمثاله من قادة أخلصوا لقضايا وطنهم و شعبهم و قواتهم المسلحة.

وأضاف "إننا في هذا المقام نرفع خالص تعازي و مؤاساة قيادة وضباط وصف وأفراد وكافة منتسبي المنطقة العسكرية الثانية موصلة لأهله وأبنائه و بقية أسرة آل محروس و رفقاء دربه كافة و نعزي أنفسنا بهذا المصاب الجلل سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته و يلهم أهله و ذويه و محبيه الصبر و السلوان. إنَّا للَّهِ و إنَّا إليه رَاجعون" .