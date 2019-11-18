بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا قمة مرتقبة للسلام بأوكرانيا

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العين الإخباريةالإثنين 2019/11/18 07:18 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا هاتفيا، الإثنين، قمة السلام المقترحة بخصوص أوكرانيا.
وأكد الكرملين أن بوتين سوف يشارك في اجتماع قمة رباعية دولي يوم 9 ديسمبر/كانون الأول مع زعماء فرنسا وألمانيا وأوكرانيا في مسعى لدفع الجهود التي تهدف إلى التوصل لحل سلمي للصراع في شرق أوكرانيا.
كما أشادت باريس بعودة السفن الأوكرانية التي كانت محتجزة لدى روسيا كدعم للثقة المتبادلة بين البلدين.
وكانت روسيا سلمت في وقت سابق أوكرانيا ثلاث سفن عسكرية كانت احتجزتها قبل سنة خلال حادث بحري وذلك قبل ثلاثة أسابيع على قمة السلام.
وتشكل إعادة السفن التي أعلنتها روسيا المحطة الثالثة من انفراج نسبي في العلاقات بين البلدين منذ انتخاب فولوديمير زيلينسكي في أبريل/نيسان رئيساً لأوكرانيا.
ونفذ في سبتمبر/أيلول تبادل كبير للأسرى بين البلدين سمح بإعادة بحارة طاقم السفن الثلاثة إلى بلدهم بعد 10 أشهر من الاحتجاز في روسيا.
من جهة ثانية، انسحبت القوات الأوكرانية والقوات الموالية لروسيا من ثلاث مواقع على طول خط جبهة شرق أوكرانيا في نوفمبر/تشرين الثاني حيث خلف النزاع أكثر من 13 ألف قتيل.
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