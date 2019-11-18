واشنطن وبروكسل تعلنان دعم متظاهري جورجيا

أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الإثنين، عن دعمهما لعشرات آلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة في جورجيا، الذين يحتجون منذ الأسبوع الماضي على تراجع الحزب الحاكم عن وعوده بإجراء اصلاحات انتخابية.



وتظاهر أكثر من 20 ألف شخص الأحد في تبيليسي في أكبر تعبئة للمعارضة في البلاد منذ عدة سنوات، الا ان الامين العام لحزب "الحلم الجورجي" الحاكم ورئيس بلدية تبيليسي ماخا كالادزي استبعدا نهائيا أي احتمال لإجراء انتخابات مبكرة.

وخلال مؤتمر صحفي اتهم كالادزي المعارضة بـ"عمليات لزعزعة الاستقرار السياسي بأداء رخيص ومدمر".

وفي بيان مشترك، قالت سفارتا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في جورجيا إنهما "تدركان خيبة الأمل الكبيرة التي يعاني منها جزء كبير من الشعب الجورجي بعد إخفاق البرلمان في إقرار التعديلات الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات نسبية بشكل كامل في عام 2020".

وأضاف البيان "ندعم تماماً حرية التجمع وحرية التعبير".

وتفرقت التظاهرة سلميا ليل الأحد، إلا أن عشرات المحتجين أغلقوا مداخل مبنى البرلمان وقالوا إنهم لن يسمحوا لأي نائب بدخول المبنى.

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وصباح الإثنين، منعت مجموعة من المحتجين نواب حزب "الحلم الجورجي" من دخول المبنى وهتفوا "جرذان" و"عبيد" ودانوا زعيم الحزب الذي يعتبر أغنى رجل في جورجيا بدزينا إفنشفلي.

وفي احتجاج الخميس تجمع نحو 10 آلاف شخص في تبيليسي وتوعدوا باحتجاجات "دائمة" حتى تلبية مطالبهم بإجراء انتخابات مبكرة.

كما دعت المعارضة إلى تنظيم الاحتجاجات بعد أن شكلت جبهة موحدة نادرة ضد الحزب الحاكم بعدما عارض نوابه الأسبوع الماضي قانونا يقضي بإجراء انتخابات برلمانية العام المقبل بموجب نظام التصويت النسبي الجديد.

واتهمت المعارضة افنشفلي، الذي يعتقد أنه الرجل الذي يحكم جورجيا، بأنه وراء تلك الخطوة.

وانفصل 12 من نواب الحزب الحاكم، بينهم اثنان من نواب رئيس البرلمان - حزب الحلم الجورجي احتجاجا على التصويت.

وبحسب بروكسل وواشنطن، فإن عدم إقرار هذا القانون "يسهم في تصعيد انعدام الثقة وزاد التوتر بين الحزب الحاكم والأحزاب السياسية الأخرى والمجتمع المدني".

ويطالب المحتجون بإلغاء النظام الانتخابي المختلط، وتطبيق النسبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة في تشرين أكتوبر/ الأول 2020.