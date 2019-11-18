محمد بن زايد ورئيس غواتيمالا يبحثان علاقات الصداقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية علاقات الصداقة مع جيمي موراليس رئيس جواتيمالا. جاء هذا في لقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية بقصر البحر جيمي موراليس رئيس جمهورية جواتيمالا.

ورحب بالرئيس الجواتيمالي في دولة الإمارات وبحثا واقع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها على المستويات المختلفة وتطرقا إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.

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