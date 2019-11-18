القوات العراقية تعتقل 27 عائلة داعشية قرب الحدود السورية

أعلن مصدر عسكري بمحافظة نينوى العراقية، الإثنين، اعتقال 27 عائلة داعشية خلال هروبها من مخيم الهول في سوريا باتجاه قضاء تلعفر غربي الموصل شمالي بغداد.



وأشار العقيد في الجيش العراقي محسن إبراهيم إلى أن "عملية الاعتقال هذه هي الثانية خلال هذا اليوم حيث تم اعتقال 14 عائلة داعشية هاربة من المخيم عند مدخل قضاء تلعفر".

وتشهد مناطق شمال غرب العراق المجاورة لسوريا فرار عوائل داعشية ونازحين نتيجة العمليات العسكرية التي تنفذها تركيا شمال شرقي سوريا.

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وفي وقت سابق، أعلن مصدر عسكري عراقي، مقتل 20 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي واعتقال تسعة آخرين في عملية عسكرية نفذتها القوات العراقية بإسناد من طيران التحالف الدولي غرب الموصل شمال بغداد.





وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوي، خصوصا القريبة من الحدود السورية شمالي غرب الموصل تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش الإرهابية ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من إعلان القضاء على التنظيم عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.

والشهر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي لقي حتفه هو وثلاثة من أطفاله بتفجير سترته الناسفة عندما فر من القوات الأمريكية خلال هجوم في شمالي غرب سوريا.